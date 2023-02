FC Bayern? "Daran werde ich noch als 90-Jähriger zurückdenken"

„Glaube nicht, dass beim FC Bayern jemand Angst vor uns hat“

Die Statistik spricht Bände : In der Bundesliga hat Mönchengladbach den Münchnern die meisten Niederlagen (27) zugefügt, 22 davon zu Hause. In den vergangenen acht Jahren gewann Bayern dort nur zweimal.

Besonders gerne denkt Herrmann an den Rückrundenauftakt in der Saison 2011/2012 zurück, als die Borussia den damaligen Tabellenführer kalt erwischte. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Als sich Gladbach gegen Bayern in einen Rausch spielte

„Das war vorher nicht abzusehen, denn der FC Bayern war sehr gut drauf und unsere Saison verlief eher schwankend“, erinnert sich der Gladbacher Außenstürmer. „Wir haben uns aber in einen Rausch gespielt. Von der ersten Minute an hat alles geklappt, wir waren wie beflügelt.“

Von den aktuellen Bayern-Stars ist Herrmann am meisten von Jamal Musiala beeindruckt. „Ich schaue ihm selbst gerne zu. Er hat eine enorme Qualität in der Offensive. Das hat sich auch bei der Weltmeisterschaft gezeigt, bei der es ansonsten für Deutschland nicht so gut lief. Aber ich bin sicher, dass sich Fußball-Deutschland bei ihm noch auf einiges freuen kann. Wir müssen am Samstag verdammt gut auf ihn aufpassen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)