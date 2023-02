FC Bayern: Salihamidzic lobt Müller und betont Wichtigkeit von Mané-Comeback

„Die Dominanz, Präsenz, Zweikampfstärke und Mentalität sind genau das, was wir haben wollen. Wenn wir so spielen und jeder an die Grenze geht, dann gestalten wir jedes Spiel sehr gut“, war sich der 46-Jährige nach der Partie am Sonntagabend sicher. „Genauso müssen wir spielen.“

Eine Rolle dabei soll auch der am Freitag stattgefundene Mannschaftsabend gespielt haben. „Solche Teamabende sind immer gut für den Teamspirit“, gab Salihamidzic zu Protokoll, vor allem nach der schmerzhaften Pleite gegen Gladbach vergangene Woche. Den Blick richtete der Ex-Profi jedoch schon wieder nach vorne. (NEWS: Neuer ohne Krücken beim Bayern-Teamabend)

„Wir haben noch einen Weg zu gehen mit der Liga, dem Pokal und der Champions League“, stellte Salihamidzic klar und nahm die Mannschaft in die Pflicht. „Wenn wir uns immer so in die Spiele hereinbeißen, dann haben wir so viel Qualität, sodass wir immer um den Sieg spielen. Heute war ein guter Schritt. Dieses Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen, um in den nächsten Wochen genauso aufzutreten.“

Salihamidzic lobt Müller nach zuletzt weniger Spielzeit

In der Liga hat man dabei in Borussia Dortmund einen punktgleichen Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft, für Salihamidzic spielt das jedoch keine große Rolle. „Wir schauen nur auf uns“, ließ er verstehen. „Wir haben es selbst in der Hand.“

Die spannende Tabellenkonstellation geht aber selbstverständlich auch an ihm nicht vorbei. „Es ist sehr eng oben, es ist eine interessante Tabelle“, so der 46-Jährige, aber „es ist noch ein Weg zu gehen“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Einer, der in den kommenden Wochen noch entscheidend werden könnte, ist der zuletzt weniger eingesetzte Thomas Müller. „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht mit seinen Assists“, bewertete der Sport-Vorstand die Leistung seines Kapitäns im Topspiel gegen Union. „Er hätte auch noch ein Tor erzielen können, aber er hat sehr gut gespielt.“

Mané-Comeback fördert den Konkurrenzkampf

„Ich weiß, was Thomas Müller kann. Thomas ist erfahren genug, um in solchen Spielen Akzente zu setzen“ erklärte Salihamidzic, der die spärlichen Einsatzzeiten Müllers in den Kontext rückte. „Es waren zuletzt Entscheidungen für die Mannschaft und nicht gegen Thomas Müller.“ (NEWS: Warum es für Müller nicht einfacher wird)

Gleichzeitig kehrte Sadio Mané nach monatelanger Verletzungspause wieder auf den Rasen zurück, pünktlich zur entscheidenden Saisonphase. „Jeder Spieler, den wir in den Reihen haben, kann in den nächsten Wochen sehr wichtig werden“, bekräftigte Salihamidzic deshalb und bescheinigte dem Senegalesen ein gelungenes Comeback. „Er ist sehr gut hereingekommen, er hat Frische mitgebracht.“