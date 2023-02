FC Bayern: Was ist mit Davies los?

Das gilt mit Betrachtung auf die Leistung in Wolfsburg vor allem für Alphonso Davies. Der Linksverteidiger, der vier Tage zuvor beim Pokal-Achtelfinale gegen Mainz 05 noch per Kopf den 4:0-Endstand markiert hatte, wirkte in vielen Situationen unkonzentriert und schlampig – nicht zum ersten Mal seit dem Re-Start. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)