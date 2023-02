Gladbach-Kapitän Stindl gegen Schalke fraglich

Borussia Mönchengladbach muss im Heimspiel gegen Schlusslicht Schalke 04 möglicherweise auf Kapitän Lars Stindl verzichten. „Er hat Rückenprobleme, es wird ein enges Rennen. Wenn er am Freitag wieder trainiert, ist er ein Thema. Wenn nicht, wird es nicht gehen“, sagte Trainer Daniel Farke zwei Tage vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Stindl hat in seinen zwei Einsätzen nach der Winterpause drei Tore erzielt.

Weiter ungeklärt ist auch die langfristige Zukunft von Stindl, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und der mit seinem Ex-Klub Karlsruher SC in Verbindung gebracht wird. "Wir wollen natürlich mit Lars verlängern", sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: "Er ist 34, da macht man sich Gedanken um die Zukunft. Entweder liegt diese Zukunft hier - oder man geht nochmal in die Heimat. Das ist eine Entscheidung für sich und seine Familie, die Zeit müssen wir ihm geben."

Gegen Schalke erhofft sich Farke derweil einen Sieg, warnte aber vor dem Schlusslicht. "Wir sind hochmotiviert, erstmals in dieser Saison zwei Siege in Serie hinzulegen", sagte der Coach nach dem 4:1-Sieg in Hoffenheim: "Aber wir treffen auf eine Mannschaft, die mit Zähnen und Klauen darum kämpft, in der Liga zu bleiben. Das sind unangenehme Aufgaben."