Hoeneß sieht bei Neuer „keine unüberbrückbaren Differenzen“

„Das Interview hat für Wirbel und Aufregung gesorgt und auch mich überrascht“, räumte Hoeneß ein. Er rechnet aber damit, dass die Münchner Bosse das Thema bald abräumen: „Die Medien haben in den ersten Tagen den Taktstock und die Deutungshoheit übernommen, das darf und wird so nicht bleiben. Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in Kürze zu der Angelegenheit öffentlich äußern, rund ums Paris-Rückspiel könnte dafür der richtige Zeitpunkt sein.“ Das Rückspiel gegen PSG findet am 8. März in München statt.