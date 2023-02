Letsch mit Vorfreude auf BVB: "Was gibt es Schöneres"

Nach dem berauschenden 5:2 im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim schaute Bochums "Heimerfolgstrainer" Thomas Letsch mit Vorfreude auf das Achtelfinale im DFB-Pokal. "Was gibt es Schöneres, als nach so einem Sieg am Mittwochabend gegen den BVB zu spielen", sagte der VfL-Coach vor dem Ruhrpott-Kracher bei Ligakonkurrent Borussia Dortmund (20.45 Uhr/Sky und ZDF).