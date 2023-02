Leverkusens Topscorer Diaby mit "kleiner Muskelverletzung"

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss nach dem verlorenen Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League gegen die AS Monaco (2:3) vorerst auf Topscorer Moussa Diaby verzichten.

Der Franzose zog sich eine kleine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Die Ausfallzeit werde „auf voraussichtlich sieben bis zehn Tage taxiert“, teilte Leverkusen am Freitag mit.

Damit verpasst Diaby definitiv das Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05 am Sonntag (19.30 Uhr). Das Rückspiel in Monaco am Donnerstag (18.45 Uhr) wird für den 23-Jährigen, der nur kurz nach seinem Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgewechselt werden musste, zum Rennen mit der Zeit.