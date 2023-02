Müller: „Ein Signal an uns selbst“

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat von seinen Stars nach der Machtdemonstration gegen Union Berlin mehr Konstanz für die Wochen der Wahrheit gefordert. „Jetzt können wir uns solche Patzer wie in Gladbach nicht mehr erlauben. Wir müssen die Spannung hochhalten“, sagte Kahn nach dem beeindruckenden 3:0 (3:0) im Top-Duell gegen Union.

Auch Routinier Thomas Müller warnte vor zu viel Euphorie. Es sei nur ein „erster Schritt“ gewesen, „ein Signal an uns selbst“. Man dürfe „nicht den Fehler machen, da zu viel hineinzuinterpretieren. Wir müssen in der Spur bleiben und in den nächsten Wochen liefern - und das alle drei Tage. Jetzt geht es weiter“, sagte Müller. Alle müssten dabei auch im Sinne der Mannschaft „Entscheidungen schlucken, auch wenn sie hart sind“.