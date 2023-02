Neuer-Knall: Stefan Effenberg hinterfragt Zukunft von Bayern-Star in München

Neuer solle „darüber nachdenken, ob es überhaupt sinnvoll für ihn ist, nach diesen erhobenen Vorwürfen, seinen bis 2024 gültigen Vertrag beim FC Bayern noch zu erfüllen - oder es vielleicht besser ist, den Verein zu verlassen“, sagte der SPORT1 -Experte in seiner Kolumne für t-online.de . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Neuer hatte in einem am Freitag veröffentlichten Interview scharfe Kritik am FC Bayern geäußert, weil sich die Bosse von seinem Torwarttrainer und Freund Toni Tapalovic getrennt hatten.