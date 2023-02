Nkunku vor Leipzig-Comeback: "Eine Option"

Das Comeback von Topstürmer Christopher Nkunku beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht bevor. Der französische Nationalspieler steht beim Gastspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag im Kader der Sachsen und darf zumindest auf einen Kurzeinsatz hoffen. „Er wird eine Option sein, wenn auch noch nicht über 90 Minuten“, sagte Trainer Marco Rose am Freitag.

Deutschlands Fußballer des Jahres hatte sich in der Vorbereitung auf die WM in Katar einen Außenbandriss im Knie zugezogen und war seitdem zum Zuschauen verdammt. "Es ist schön und wichtig, dass Christo wieder da ist. Er besitzt einfach eine Qualität, die es so häufig in der Bundesliga, in Europa und der Welt so nicht gibt. Er macht einen sehr guten Eindruck", sagte Rose.