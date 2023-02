Schwarz vor Jubiläum: „Fokus nur auf Augsburg“

Trainer Sandro Schwarz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC will sich bei seinem Jubiläum nur auf das wegweisende Heimspiel gegen den FC Augsburg konzentrieren. „Ich habe schon ein bisschen was an der Seitenlinie erlebt. Für mich liegt der Fokus nur auf Augsburg, unabhängig von allem anderen“, sagte der Coach vor seinem 100. Bundesliga-Spiel als Trainer am Samstag (15.30 Uhr/Sky).