Sportwetten: BVB im Verfolgerduell gegen Freiburg Favorit

Borussia Dortmund ist im Verfolgerduell gegen den SC Freiburg mit einer Siegquote von 1,68 bei bwin Favorit. Überholen die Breisgauer die Schwarz-Gelben mit einem Auswärtssieg in der Tabelle und bleiben am Spitzen-Trio dran, zahlt der Sportwettenanbieter das 4,75-Fache des Einsatzes zurück.

Spitzenreiter Bayern München reist zum Abschluss des Spieltags favorisiert zum VfL Wolfsburg (Quote 4,75). Die Quote für einen Sieg des Rekordmeisters gegen Ex-Coach Niko Kovac liegt bei 1,60. Das vierte Bayern-Remis in Serie in der Bundesliga würde der Buchmacher mit einer Quote von 4,50 belohnen.