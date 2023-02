„Tatort“ München: Kimmich spielt Fitnesstrainer

Im Fernsehen ist Joshua Kimmich regelmäßig zu sehen, im Trikot des FC Bayern oder der Fußball-Nationalmannschaft, ab und an auch in Werbespots. Demnächst aber tritt der 27-Jährige in einer weiteren, völlig neuen Rolle auf: als Schauspieler. Kimmich spielt im neuen „Tatort“ aus München mit. Dabei bleibt er sportlich - er verkörpert einen Fitnesstrainer.