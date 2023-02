VfB-Boss Wehrle stärkt Trainer Labbadia

Klubchef Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat Trainer Bruno Labbadia nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag auf Schalke den Rücken gestärkt. Eine Woche zuvor hatten die Schwaben den 1. FC Köln noch mit 3:0 bezwungen.

"Diese Leistungsschwankungen haben wir seit Langem. Wir haben zu oft Spiele drin, in denen die Mannschaft phasenweise bei Weitem nicht an ihr Limit kommt", sagte Wehrle am Dienstag dem Nachrichtenportal BW24.