Wirbel um Kult-Kommentator: Frank Buschmann gibt Statement ab

Frank Buschmann hat bei Instagram zu einem siebeneinhalbminütigen Statement ausgeholt. In dem Video bezog der Sport-Kommentator Stellung zu einem Interview von ihm aus dem Sommer 2022 bei sportjournalist.de , in dem er angekündigt hatte, nach Ende dieser Saison keine Fußballspiele mehr kommentieren zu wollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Damals hatte er klargestellt: „So wie heutzutage Sport präsentiert und übertragen wird, ist das ohnehin nicht mehr so ganz meine Welt.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„In dem Moment, in dem ich in der Konferenz bei Sky am Mikrofon bin, liebe ich meinen Job“, hatte Buschmann versichert, „aber außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machen das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen.“