Wolfsburg verdirbt Kölner Geburtstagsparty

Der VfL Wolfsburg hat die Geburtstagsparty des 1. FC Köln gecrasht und den Rheinländern die Feierstimmung nach Karneval gründlich verdorben. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann 2:0 (1:0) in Köln und beendete ihre Negativserie. Aus den vergangenen vier Spielen hatte Wolfsburg nur einen Punkt geholt, nun folgte die Befreiung, die im Rennen um die internationalen Plätze wertvoll ist.

Der 75. Geburtstag des FC lag zwar bereits fast zwei Wochen zurück (13. Februar), dennoch ließen es sich die Fans nicht nehmen, das Stadion mit einer riesigen Choreografie in Rot und Weiß zu tauchen. Gerade hatten sich die Zuschauer frenetisch eingesungen, da fiel bereits das 0:1. Der frühere Kölner Yannick Gerhardt (4.) überwand Marvin Schwäbe mit einem nicht sonderlich platzierten Schuss - und verzichtete aus alter Verbundenheit auf großen Jubel. Maximilian Arnold (68.) erhöhte per verwandeltem Foulelfmeter.

Erst in der 37. Minute prüfte Dejan Ljubicic den Wolfsburger Torwart Koen Casteels, der den Distanzschuss aber souverän parierte. Herausgespielt war die Chance nicht, Ljubicic kam nur wegen eines Fehlers im Aufbauspiel des VfL an den Ball.

Köln kam mit mehr Elan und Vehemenz aus der Kabine und riss auch die Fans mit, die in der trüben ersten Halbzeit immer ruhiger geworden waren. Timo Hübers (58.) scheiterte mit einem weiteren Distanzschuss an Casteels. Steffen Tigges (63.) zögerte in bester Position zu lange und schoss vorbei.