24. Spieltag der Bundesliga: Zieht Müller bei Bayern an Kahn vorbei?

1. FC Köln – VfL Bochum (Freitag, 20.30 Uhr)

Die laufstärkste Mannschaft (118,9 km pro Spiel) erwartet die laufschwächste (111,8 km). Köln ist in diesem Duell sieben Spiele ungeschlagen und musste in 30 Heimspielen gegen Bochum nur eine Niederlage hinnehmen – im April 2004 (1:2).

Die Gastgeber verloren zwar die letzten fünf Freitagsspiele in der Bundesliga, sind aber gegen Tabellenletzte seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Bochum ist die auswärtsschwächste Mannschaft der Liga (elf von zwölf Spielen verloren), ist seit vier Spielen tor- und punktlos und hat 16mal in Folge nicht Unentschieden gespielt – Vereinsrekord sind 17 Spiele (1985) (Freitag um 20:30 im LIVETICKER).

Bayern München – FC Augsburg (Samstag, 15.30.Uhr)

Im bayerischen Derby fielen immer Tore, die Bilanz spricht trotz der Hinspielniederlage (0:1) klar für den Meister (17-2-4). Aus den sieben Gastspielen nach dem einzigen Sieg in München im Mai 2015 (0:1) holte Augsburg nur noch einen Punkt. Julian Nagelsmann verlor gegen den FCA noch kein Heimspiel (5-2-0), aber zwei seiner drei Duelle als Bayern-Trainer.

Der Tabellenführer ist seit 18 Heimspielen ungeschlagen, Augsburg auswärts sieben Spiele sieglos, zuletzt gab es vier Pleiten. Thomas Müller kann an Oliver Kahn (310 Bundesligasiege) vorbeiziehen und auf Platz 2 der Bundesligageschichte klettern (Samstag um 15:30 im LIVETICKER).

In 21 Einsätzen gegen den FCA stand er bereits 15mal auf der Siegerseite. Bayern-Spiele endeten seit über drei Jahren nicht mehr 0:0 (104x) – Vereinsrekord. Gleiches gilt für den FCA, dessen Serie sich auf etwas bescheidenere 40 Spiele beläuft.

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30.Uhr)

Auch dieses Duell stellt eine Torgarantie aus (im Schnitt 3,15), ein 0:0 fehlt in der Bilanz, die von RB dominiert wird (7-3-3). In Leipzig hat Gladbach nie gewonnen, drei Remis stehen drei Niederlagen gegenüber. Da Leipzig acht seiner letzten zehn Heimspiele gewann und Borussia nur eins ihrer letzten 13 Auswärtsspiele, stehen die Zeichen beim Wiedersehen von Max Eberl und Marco Rose mit ihrem Ex-Klub auf Heimsieg.

Auch weil es den immer gab, wenn eine Mannschaft von Marco Rose auf die Gladbacher traf, das Hinspiel (3:0) etwa ging an Borussia. Stürmer Timo Werner lässt Rose wieder besser auf der Bank, dessen Heimbilanz gegen Borussia ist fatal: 1-3-3 (Samstag um 15:30 im LIVETICKER).

Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart (Samstag, 15.30.Uhr)

Das 100. Bundesligaduell der Gründungsmitglieder hat beiden Fanlagern viel Freude bereitet. Für beide Vereine gilt dass sie gegen den anderen ihre meisten Bundesligatore erzielten – Frankfurt 170, der VfB 180. In Frankfurt (24-11-14) gab es legendäre Spiele wie 1973 (4:3 nach 0:3) oder 2014 (4:5).

Seit sieben Duellen ist Eintracht gegen den VfB ungeschlagen, aber der aktuelle VfB-Coach Bruno Labbadia hat in Frankfurt nie verloren (4-2-0). Dumm nur, dass Kollege Oliver Glasner nie gegen den VfB verlor (4-1-0). Die Eintracht (zuletzt vier Heimsiege) peilt die Einstellung des Vereinsrekords von 1978/79 ein, als sie in vier Heimspielen in Folge ohne Gegentor blieb.

Der VfB will seine Horrorserie von 21 sieglosen Auswärtsspielen beenden, ansonsten droht erstmals seit viereinhalb Jahren (November 2018) sogar der Sturz auf den letzten Platz (Samstag um 15:30 im LIVETICKER).

Hertha BSC – Mainz 05 (Samstag, 15.30.Uhr)

Zwischen diesen beiden Vereinen dominieren die Unentschieden (8-11-10), in Berlin (5-4-5) ist die Bilanz ausgeglichen. Hertha hat gegen Mainz seit März 2019 keins der folgenden sieben Spiele gewonnen.

Damals saß der aktuelle BSC-Coach Sandro Schwarz noch auf der FSV-Bank. Die Berliner verloren sechs der letzten acht Bundesligaspiele und haben 13mal nicht mehr Unentschieden gespielt.

Die Mainzer kommen mit dem Rückenwind ihrer zweitlängsten Siegesserie im Oberhaus (vier Spiele) und hätten bei einer Verlängerung in Stefan Bell einen neuen Rekordsieger, noch liegt er gleichauf mit Nikolce Noveski (je 87 Siege).

Das nächste FSV-Tor ist Nummer 750 in der Bundesliga (Samstag um 15:30 im LIVETICKER).

Schalke 04 – Borussia Dortmund (Samstag, 18.30.Uhr)

Auch das Revierderby steigt zum 100. Mal in der Bundesliga. Zuletzt gewann es Borussia viermal und Schalke wartet seit über sieben Stunden (454 Spielminuten) auf ein Tor gegen den Nachbarn, als Breel Embolo am 27. 4. 2019 in Dortmund den 2:4-Endstand markierte. Zuhause gewann Schalke zuletzt am 15. 4. 2018 das Derby (2:0).

Es kommt zum Duell der einzig ungeschlagenen Mannschaften der Rückrunde. Für Schalke gab es sechs Bundesligaspiele ohne Niederlage seit Herbst 2017 nicht mehr. Der BVB visiert nach acht Bundesligasiegen nun einen Vereinsrekord an, der die Super-Serien von 2011/12 und 2021 in den Schatten stellt.

Kommt Mats Hummels dabei zum Einsatz, würde er die Bundesliga-Legenden Sepp Maier und Lothar Matthäus (mit je 249 Siegen gemeinsam auf Platz 7) einholen. Gut möglich, denn keiner gewann das Revierderby öfter als Hummels (10x) (Samstag um 18:30 im LIVETICKER).

SC Freiburg – TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30.Uhr)

Keins der letzten fünf Duelle im „Ländle“-Derby endete mit einem Heimsieg und in Freiburg (4-5-3) führt der SC nur knapp in der Bilanz.

Das könnte sich ändern, denn während die Gastgeber (5. Platz) seit zehn Heimspielen ungeschlagen sind und mit dem elften Vereinsgeschichte schreiben könnten, schreibt die TSG (16. Platz) nur rote Zahlen: 13 Spiele kein Sieg und sechs Niederlagen in Folge markieren Vereinsrekorde, nun könnten sie mit der siebten Niederlage ab Rückrundenstart den Bundesligarekord von Hannover 96 (1985/86) einstellen.

Fehlstart-Trainer Pellegrino Matarazzo verlor zudem immer gegen Freiburg (5x). Wie soll da Feierstimmung aufkommen vor dem 500. Bundesligaspiel der Hoffenheimer? (Sonntag um 15:30 im LIVETICKER)

Werder Bremen – Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30.Uhr)

Drei Punkteteilungen in Folge stehen zu Buche – und achtmal kein Heimsieg im Duell der Pokalfinalisten von 2009. In Bremen gewann Werder zuletzt am 15. 10. 2016 (2:1), als man letztmals in diesem Duell das 1:0 schoss. Das sollten sie wieder anstreben, denn wenn Werder in Heimspielen gegen Bayer das erste Tor schoss, verlor es nie.

Die Heimbilanz: 17-17-7. In dieser Saison hat nur Hoffenheim (7) mehr Heimspiele verloren als der Aufsteiger, der zudem eine Allergie gegen Unentschieden (16x keine) entwickelt hat – es ist die längste Kompromisslos-Serie der Bremer seit der Abstiegssaison 1979/80. Dabei spielte der Toptorjäger der Liga, Niclas Füllkrug, zuletzt gleich viermal Unentschieden gegen Bayer, bezwungen hat er mit seinen Teams diesen Gegner nie (0-2-6).

Bayer ist leicht im Aufwind und zwei Spiele ungeschlagen, auch auswärts. Von den vergangenen vier Sonntagspielen wurde nur eins gewonnen, die Bremer aber gewannen nur eins von elf (Sonntag um 17:30 im LIVETICKER).

VfL Wolfsburg – Union Berlin (Sonntag, 19.30.Uhr)

Diese Paarung erbrachte noch keine Auswärtssiege. In Wolfsburg gewann der VfL alle drei Liga-Duelle und stets blieb der eigene Kasten sauber (1:0, 3:0, 1:0). Nur dort gingen die Berliner schon dreimal leer aus in der Bundesliga.