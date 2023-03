25. Spieltag der Bundesliga: Schraubt Matarazzo am Negativrekord?

Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen

Seit dem 21. Oktober 2010 (1:4) und zehn Heimspielen ist Borussia zuhause ungeschlagen gegen die Bremer, denen sie allerdings ihre höchste Heimniederlage verdanken. Noch am alten Bökelberg hieß es am 30. April 1966 0:7.

Auch im Hinspiel gab es auf die Ohren, Werder sorgte für die höchste Saisonniederlage der Borussen (1:5). In Mönchengladbach (31-11-10) gab es in 52 Partien nur eine ohne Tore, Mitte März (14. 3. 1998)! Die Gladbacher hoffen auf ein historisches Jubiläum – Bundesliga-Heimsieg Nummer 500! Dafür müssten sie allerdings ihre Negativserie von drei sieg- und torlosen Spielen beenden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Immerhin gewannen sie fünf der sechs letzten Freitagsspiele. Auch Werder feierte zuletzt zwei Freitagssiege, hat aber neuerdings eine Auswärtsschwäche – fünf Niederlagen in sechs Spielen. Und seit einer halben Saison haben sie nicht Remis gespielt (17x) (Am Freitag um 20:30 im LIVETICKER).

1899 Hoffenheim – Hertha BSC

Das Duell im Tabellenkeller lässt zumindest auf Tore hoffen. Erstens weil diese beiden Klubs 2023 die meisten Tore kassierten (TSG 22, Hertha 23) und zweitens, weil es in 25 Bundesligaspielen noch kein 0:0 gab.

Die Heimbilanz (7-2-3) macht der TSG in schwerer Zeit Mut. Wenn die Horrorserien nicht gegen die zudem auswärts sieben Spiele punktlosen Berliner reißen, gegen wen dann? Die TSG ist 14 Spiele sieglos (Vereinsrekord), verlor die letzten sieben (eingestellter Vereinsrekord von 2012/13), ist neun Heimspiele ohne Sieg (eingestellter Vereinsrekord von 2011/12).

Außerdem kann Trainer Pellegrino Matarazzo in den Klub der schwächsten „Feuerwehrmänner“ einziehen: sechs Niederlagen zum Start hatten vor ihm nur sechs Trainer, zuletzt Mirko Slomka in Hannover (2009/10). Matarazzos zwei Heimspiele gegen Hertha (mit dem VfB) endeten Unentschieden… (Am Samstag um 15:30 im LIVETICKER)

FC Augsburg – Schalke 04

In seinem 200. Bundesligaheimspiel will der FCA ein weiteres Jubiläum vermeiden – die 75. Heimniederlage! Die Bilanz gegen Schalke legt diese zwar nahe (1-6-3), nur am 13. 12. 2015 (2:1) gab es einen Sieg. Die aktuelle Form steht dem aber entgegen, der FCA gewann seine vier jüngsten Heimspiele und würde mit einem fünften Sieg den Vereinsrekord von 2014/15 einstellen.

Die Schalker sind zwar Vorletzter, aber neben Dortmund einzige ungeschlagene Mannschaft in 2023 – seit sieben Spielen. Während Augsburg die wenigsten Heimtore hat, hat Schalke die wenigsten Saisontore erzielt. Die Gäste können erstmals seit dem 10. Spieltag einen direkten Abstiegsplatz verlassen (Am Samstag um 15:30 im LIVETICKER).

VfL Bochum – RB Leipzig

Bochums Angstgegner kommt! In sieben Pflichtspielen gegen RB gab es für den VFL nur Niederlagen bei 2:16 Toren. In den drei Bundesligapartien gab es noch gar keine Treffer, das einzige Duell in Bochum ging im Vorjahr noch am glimpflichsten aus (0:1). Da wäre der VfL wohl schon mit einem Remis zufrieden, aber ein solches blieb seit 17 Spielen aus, 18 wären Vereinsrekord. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bochum ist zwar Vierzehnter, hat aber die meisten Niederlagen und Gegentore hinnehmen müssen. In der Tabelle der 2. Halbzeit ist RB Erster, Bochum Letzter.

Während der VfL fünf der letzten sieben Heimspiele gewann, gewann RB vier der letzten sechs Auswärtsspiele. Doch jetzt steht der 25. Spieltag an und da haben die Leipziger eine seltsame Bilanz: einer Pleite in der Aufstiegssaison 2016/17 folgten fünf Unentschieden – und noch kein Sieg! (Am Samstag um 15:30 im LIVETICKER)

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg

VfB und VfL treffen sich zum 48. Mal in der Bundesliga, die Bilanz aus Stuttgarter Sicht ist leicht negativ (19-7-21).

Der letzte Heimsieg liegt fast vier Jahre zurück (3:0 am 11. 5. 2019). Immerhin gab es im März in Stuttgart keine Niederlage, nur zwei Siege (je 2:1) und ein 0:0. Aktuell ist der VfB drei Spiele sieglos, verlor fünf der letzten sieben und hat mit Schalke die wenigsten Siege (4).

VfB-Trainer Bruno Labbadia wartet seit fünf Duellen, zuvor mit anderen Klubs, auf einen Sieg über Wolfsburg und verdankt Kollege Niko Kovac seine höchste Niederlage. (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)

Als nämlich er selbst 2018/19 in Wolfsburg war, verlor der VfL bei den Bayern mit 0:6 – in Kovac‘ kurzer Münchner Amtszeit. Die Gäste verloren nur eins der letzten acht Auswärtsspiele und haben auswärts die wenigsten Gegentore (Am Samstag um 15:30 im LIVETICKER).

Borussia Dortmund – 1. FC Köln

In den vergangenen 45 Bundesligaheimspielen hat der BVB stets getroffen, das ist längst Vereinsrekord. Gut möglich, dass die Kölner deshalb in Dortmund ein unwillkommenes Jubiläum akzeptieren müssen – zum 1500. Auswärtsgegentor fehlen nur noch drei Einschläge.

Borussia hat ihre letzten sechs Heimspiele alle gewonnen und nur eines in dieser Saison verloren. Sie hat auch die wenigsten Heim-Unentschieden (1), während Köln auswärts die meisten eingefahren hat (6) und sich derzeit im Sinkflug befindet.

Erstmals in seiner Profitrainerkarriere hat Steffen Baumgart vier torlose Spiele in Folge zu verantworten. Könnte so bleiben, denn im März hat Köln in Dortmund nie getroffen, bei vier Gastspielen. Für den FC spricht: von den letzten fünf Duellen mit Borussia verlor man nur eines.

BVB-Kapitän Marco Reus zieht mit seinem 258. Bundesligaeinsatz für seinen Klub in die top ten ein, während sich Mats Hummels über eine Schnapszahl (333x BVB) freuen könnte (Am Samstag um 18:30 im LIVETICKER).

Union Berlin – Eintracht Frankfurt

In den vergangenen vier Duellen gewann stets die Heimmannschaft, das Hinspiel ging also an die Eintracht (2:0). Im Vorjahr gab es mit dem gleichen Ergebnis den ersten Heimsieg für Union.

Die Bilanz in Berlin ist ausgeglichen (1-1-1). Die Partie garantierte bisher mindestens zwei Tore. Urs Fischer sieht Oliver Glasner nicht so gerne angesichts der Bilanz (1-2-4) unter den Trainern. Aktuell schwächeln beide Aspiranten auf einen Champions League-Platz.

Union ist vier Ligaspiele sieglos und würde mit dem dritten torlosen Heimspiel nach zwei 0:0 einen Vereinsrekord im Oberhaus aufstellen. Andererseits sind sie stolze 17 Heimspiele ungeschlagen. Die fünf Pflichtspiele sieglosen Hessen haben nur eins der letzten acht Auswärtsspiele an Sonntagen gewonnen (Am Sonntag um 15:30 im LIVETICKER).

Bayer Leverkusen – Bayern München

Seit einem 2:1 in München am 30. 11. 2019 wartet Bayer auf einen Sieg gegen Bayern, holte aus sechs Duellen nur einen Punkt. Auch der letzte Heimsieg fiel ins letzte Jahr vor Corona – am 2. 2. 2019 (2:1).

In den vergangenen elf Duellen traf Bayern immer und es fielen stets mehrere Tore, davor hieß 0:0 (15. 4. 2017). Die Münchner Bilanz in Leverkusen ist positiv (19-10-14) und für den 20. Sieg dort spricht die Vorliebe des Trainers für den Werksklub, bei dem Julian Nagelsmann noch keins seiner sechs Punktspiele verlor. Gleiches gilt für seine Spieler Upamecano (4 Spiele) und Sané (3).

Leverkusen gewann nur drei der letzten 23 Spiele gegen einen Tabellenführer und verlor alle fünf Saisonspiele gegen Teilnehmer an der Champions League. Sonntag steht der Werksklub vor zwei möglichen Jubiläen: der 400. Heimsieg oder das 2000. Gegentor in der Bundesliga, drei fehlen noch (Am Sonntag um 17:30 im LIVETICKER).

Mainz 05 – SC Freiburg

In der Liste der höchsten Mainzer Bundesligasiege stehen zwei Spiele gegen Freiburg gleichauf ganz oben – 2005 und 2013 gab es je ein 5:0. Kaum einen Gast begrüßen die Mainzer lieber, in 13 gemeinsamen Bundesligajahren gab es nur eine Niederlage – am 18. 1. 2020 (1:2). In acht dieser Spiele blieb Freiburg sogar torlos.