Baumgart lobt Fischer: "Knick nur nach oben"

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln spricht vor dem Spiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in hohen Tönen über seinen Kollegen Urs Fischer. „Ich habe nicht das Gefühl, dass er überhaupt mal eine schlechte Phase hatte“, sagte Baumgart am Donnerstag: „Das ist nichts Besonderes, nichts Wildes, was Union macht - aber sie haben eine absolute Klarheit in allem.“