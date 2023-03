Bayern-Star Benjamin Pavard verurteilt - Franzose muss für Alkoholfahrt büßen

Benjamin Pavard ist wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Der Verteidiger des FC Bayern sollte eigentlich am Mittwochvormittag im Amtsgericht München erscheinen, der Termin war aber kurzfristig abgesagt worden. Grund: Die Verteidigung hatte ihren Einspruch nur noch auf die Tagessatzhöhe und nicht mehr auf die Dauer des Führerscheinentzugs beschränkt.

Die Absage einer öffentlichen Hauptversammlung sei in diesem Fall üblich. Dies teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit: „Es wurde eine Geldstrafe in einer Höhe verhängt, die nicht in einem polizeilichen Führungszeugnis des Verurteilten erscheinen würde.“