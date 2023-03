Borussia Dortmund abhängig von Gregor Kobel? Die erstaunlichen Zahlen des Keepers

Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft steht für Borussia Dortmund am kommenden Wochenende das Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf dem Programm. Am Samstag ab 18.30 Uhr empfangen die Schwarz-Gelben den Effzeh (im LIVETICKER) .

Wichtigste Frage für den BVB: Spielt Gregor Kobel? Kaum ein Spieler ist für den Erfolg der Borussia in dieser Saison entscheidender. Und das macht sich auch in Zahlen bemerkbar.

Kobel für den BVB enorm wichtig

Nun kann man seinem Vertreter Alexander Meyer wahrlich keine schlechte Arbeit vorwerfen, erlaubte er sich bei seinen Einsätzen doch keinen groben Schnitzer. Und dennoch: In so mancher Situation dürften sich die BVB-Fans gefragt haben, ob ihr etatmäßiger Keeper nicht das eine oder andere Tor hätte verhindern können. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Chelsea und United interessiert

Dass der 25-Jährige ein bärenstarker Rückhalt ist, ist längst auch Topklubs aus dem Ausland aufgefallen. So wurde in der neusten Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „Die Dortmund-Woche“ enthüllt , dass gleich zwei englische Schwergewichte ihre Fühler ausgestreckt haben.

Aktuell nicht, läuft das Arbeitspapier des Schweizers doch noch bis 2026 – und das ohne Ausstiegsklausel. „Zurzeit denkt er nicht an einen Abschied, er will mindestens noch ein Jahr bleiben. Ich würde aber fast behaupten, dass das Thema nächstes Jahr nochmal Fahrt aufnimmt. Es gibt Top-8-Vereine, die von der Strahlkraft her nun mal über den BVB hinausgehen. Da kommt auch Kobel irgendwann vielleicht ins Grübeln“, weiß Berger. Aber: „Er will Titel gewinnen.“