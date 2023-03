Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr)

Der 1. FC Köln trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf den 1. FC Union Berlin. Beim FC Bayern München gab es für Union am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des FC ernüchternd. Gegen den VfL Wolfsburg kassierte man eine 0:2-Niederlage. Im Hinspiel hatte der 1. FC Union Berlin bei Köln die volle Punktzahl eingefahren (1:0).