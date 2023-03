Bundesliga-Barometer: Revierderby Dortmund gegen Schalke brisantestes Spiel - BVB favorisiert

An diesem Samstag steht in der Bundesliga zum 100. Mal das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund an.

Eine Partie, die die Massen elektrisiert - nicht nur im Ruhrgebiet, sondern in ganz Fußball-Deutschland, wie eine repräsentative Umfrage des Bundesliga-Barometers , an der 5.624 Personen teilnahmen, ergab.

So gaben 73 Prozent der befragten Fans an, dass das Revierderby, das Dortmund in der Hinrunde zuhause mit 1:0 gewonnen hatte, in dieser Saison das brisanteste Duell in der Bundesliga ist.