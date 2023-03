Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (9-1-1) dürfte der BVB selbstbewusst antreten. Die Trendkurve der Elf von Trainer Edin Terzic geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Das Heimteam nimmt mit 50 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Offensiv sticht Dortmund in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 49 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sechs Niederlagen trüben die Bilanz von Borussia Dortmund mit ansonsten 16 Siegen und zwei Remis. Der BVB tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.