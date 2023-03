Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – SV Werder Bremen, 2:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Marcus Thuram versenkte die Kugel zum 1:0 (48.). Bremen drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Romano Schmid und Lee Buchanan sorgen, die per Doppelwechsel für Niklas Schmidt und Fabio Chiarodia auf das Spielfeld kamen (63.). Marvin Ducksch besorgte vor 54.042 Zuschauern das 1:1 für die Elf von Coach Ole Werner. Dass Gladbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Florian Neuhaus, der in der 73. Minute zur Stelle war. Der Treffer, der Ducksch in der 89. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen pari.