Bundesliga: Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Dem VfB Stuttgart steht bei Eintracht Frankfurt eine schwere Aufgabe bevor. Gegen den VfL Wolfsburg war für die Eintracht im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Am letzten Spieltag nahm der VfB gegen den FC Bayern München die zwölfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 3:1 für Frankfurt.

Auf des Gegners Platz hat Stuttgart noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst vier Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 15, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Im Angriff weist das Team von Coach Bruno Labbadia deutliche Schwächen auf, was die nur 28 geschossenen Treffer eindeutig belegen. In den jüngsten fünf Auftritten brachte der VfB Stuttgart nur einen Sieg zustande.