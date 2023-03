Bundesliga: FC Augsburg – SV Werder Bremen, 2:1 (1:1)

Die 30.660 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dion Drena Beljo brachte die Elf von Trainer Enrico Maaßen bereits in der sechsten Minute in Front. Jens Stage nutzte die Chance für Werder und beförderte in der 16. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Arne Maier stellte die Weichen für Augsburg auf Sieg, als er in Minute 46 mit dem 2:1 zur Stelle war. Anstelle von Niklas Dorsch war nach Wiederbeginn Julian Baumgartlinger für das Heimteam im Spiel. Wenig später kamen Iago Amaral Borduchi und Mergim Berisha per Doppelwechsel für Mads Pedersen und Ruben Vargas auf Seiten des FC Augsburg ins Match (68.). Ole Werner wollte Bremen zu einem Ruck bewegen und so sollten Mitchell Weiser und Romano Schmid eingewechselt für Leonardo Bittencourt und Stage neue Impulse setzen (68.). Mit Marvin Ducksch und Anthony Jung nahm Ole Werner in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Maximilian Philipp und Eren Dinkci. Am Schluss schlug der FCA den SV Werder Bremen mit 2:1.