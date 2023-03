Bundesliga: Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05, 1:1 (1:0)

Jessic Ngankam schoss in der 18. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für die Hertha. Die Pausenführung des Heimteams fiel knapp aus. Bo Svensson von Mainz nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Anthony Caci blieb in der Kabine, für ihn kam Aaron Martin Caricol. Ludovic Ajorque ließ sich in der 57. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die Gäste. Gleich drei Wechsel nahm der 1. FSV Mainz 05 in der 58. Minute vor. Jae-Sung Lee, Marcus Ingvartsen und Danny da Costa verließen das Feld für Aymen Barkok, Karim Onisiwo und Silvan Widmer. In der 64. Minute änderte Sandro Schwarz das Personal und brachte Stevan Jovetic und Ivan Sunjic mit einem Doppelwechsel für Florian Niederlechner und Tolga Cigerci auf den Platz. Am Ende trennten sich Hertha BSC und der FSV schiedlich-friedlich.