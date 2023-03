Bundesliga heute live: SC Freiburg - TSG Hoffenheim im TV, Stream, Ticker

Der SC Freiburg trifft in der Bundesliga am 24. Spieltag auf die TSG Hoffenheim.

Bevor die Mannschaft von Trainer Christian Streich am kommenden Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Juventus Turin einen 0:1-Rückstand wettmachen will, müssen die Hausaufgaben in der Liga gemacht werden. (Bundesliga: SC Freiburg - TSG Hoffenheim um 15.30 Uhr im LIVETICKER)