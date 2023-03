Bundesliga: Kovac rügt VfL-Star mit Messi-Vergleich

Der Angreifer nahm in der 56. Minute aus rund 20 Metern Maß und schloss trocken ins linke, untere Eck ab. Statt euphorisch in die Gästekurve zu laufen, fiel der Jubel des 24-Jährigen sehr verhalten aus. Grund dafür ist, dass Marmoush in der vergangenen Saison an die Stuttgarter ausgeliehen war.