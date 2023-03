Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach, 3:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Timo Werner trug sich in der 58. Spielminute in die Torschützenliste ein. Per Elfmeter traf Emil Forsberg vor 46.687 Zuschauern zum 2:0 für RB. Wenig später kamen Hannes Wolf und Lars Stindl per Doppelwechsel für Florian Neuhaus und Alassane Plea auf Seiten von Gladbach ins Match (72.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Josko Gvardiol, als er das 3:0 für Leipzig besorgte (80.). Gleich drei Wechsel nahm das Team von Marco Rose in der 87. Minute vor. Forsberg, Konrad Laimer und Amadou Haidara verließen das Feld für Daniel Olmo Carvajal, Kevin Kampl und Mohamed Simakan. Borussia Mönchengladbach stellte in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Oscar Fraulo, Patrick Herrmann und Semir Telalovic für Kouadio Koné, Jonas Hofmann und Marcus Thuram auf den Platz. Als Referee Dr. Jöllenbeck (Freiburg) die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte RB Leipzig die drei Zähler unter Dach und Fach.