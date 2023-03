Bundesliga: RB-Serie gegen BVB - Werner: "Weshalb nicht ein viertes Mal?"

Der deutsche Nationalspieler will gegen den BVB mit RB Leipzig den vierten Sieg in Folge einfahren. Am Freitag stehen sich die beiden Verfolger von Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München im direkten Duell gegenüber. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Werner spricht über Formkurve

Rose hatte in der vergangenen Saison noch bei Dortmund an der Seitenlinie gestanden. Nun will er mit RB oben angreifen - wofür er auch einen starken Werner braucht. Dieser war vor der WM in Katar mit einem Syndesmosebandriss ausgefallen.