Bundesliga-Revolution geplant: Sieht der Spielplan in Zukunft ganz anders aus?

Fans aufgepasst! Der Spielplan der Bundesliga könnte sich in absehbarer Zeit deutlich verändern. Wie die Sportbusiness-Plattform SpoBis berichtet, könnte es ab der Saison 2025/26 drei entscheidende Neuerungen geben.

Erstens: Die Spieltage unter der Woche könnten komplett wegfallen, die sogenannten Englischen Wochen wären Geschichte. Wohl vor allem aus finanziellen Gründen, die Spiele am Dienstag und Mittwoch sorgen selten für Topquoten im TV.

Zweitens: Als Ersatz für die Englischen Wochen könnten zusätzliche Partien am Sonntag um 19.30 Uhr ausgetragen werden. Dies würde auch die Teams, die noch im Europacup vertreten sind, entlasten - weil sie bei einer entsprechenden Spieltagsansetzung länger pausieren könnten.

Und drittens: Die Spiele der Bundesliga könnten 2024 wieder an einen einzigen TV-Sender verkauft werden. Derzeit übertragen sowohl DAZN als auch Sky Partien aus der deutschen Eliteliga. Wer alle Spiele sehen will, braucht also zwei Abos.