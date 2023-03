Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Hertha BSC, 3:1 (2:0)

Andrej Kramaric glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die TSG 1899 Hoffenheim (24./38.). Mit der Führung für die Mannschaft von Coach Pellegrino Matarazzo ging es in die Kabine. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Sandro Schwarz Florian Niederlechner und Tolga Cigerci vom Feld und brachte Dodi Lukebakio und Stevan Jovetic ins Spiel. Ihlas Bebou ließ den Anhang der TSG unter den 25.027 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Sandro Schwarz wollte die Hertha zu einem Ruck bewegen und so sollten Kevin-Prince Boateng und Jonjoe Kenny eingewechselt für Marco Richter und Marvin Plattenhardt neue Impulse setzen (65.). In der 71. Minute schickte Referee Willenborg (Osnabrück) Munas Dabbur von Hoffenheim mit Rot vom Platz. Gleich drei Wechsel nahmen die Gastgeber in der 83. Minute vor. Kevin Vogt, Angelo Stiller und Robert Skov verließen das Feld für Ermin Bicakcic, Thomas Delaney und José Tasende. Kurz vor Schluss traf Jovetic für Hertha BSC (90.). Letztlich nahm die Hertha im Kellerduell bei der TSG 1899 Hoffenheim eine bittere Niederlage hin.