Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr)

Hertha BSC will wichtige Punkte im Kellerduell bei der TSG 1899 Hoffenheim holen. Die TSG erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit dem Sport-Club Freiburg hervor. Gegen den 1. FSV Mainz 05 kam die Hertha im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?

Auf des Gegners Platz hat Hertha BSC noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst vier Zählern unterstreicht. Die Trendkurve der Mannschaft von Coach Sandro Schwarz geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 17, mittlerweile hat man Platz 13 der Rückrundentabelle inne. Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Zuletzt machte die Hertha etwas Boden gut. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte die Hertha in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss Hertha BSC diesen Trend fortsetzen.