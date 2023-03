Bundesliga: VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt, 2:2 (2:2)

Die 27.853 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Omar Marmoush brachte die Heimmannschaft bereits in der zehnten Minute in Front. Randal Kolo Muani beförderte das Leder zum 1:1 der Eintracht in die Maschen (22.). In der 26. Minute erzielte Evan Ndicka das 2:1 für den Gast. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Yannick Gerhardt zum Ausgleich für Wolfsburg. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Doppelwechsel wollte Frankfurt frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Oliver Glasner Kristijan Jakic und Christopher Lenz für Sebastian Rode und Philipp Max auf den Platz (74.). Mit Marmoush und Mattias Svanberg nahm Niko Kovac in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lukas Nmecha und Felix Nmecha. Als Schiedsrichter Schlager (Hügelsheim) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Während der erste Durchgang mit Toren nicht geizte, wurde es nach Wiederanpfiff ruhiger. Am Ende blieb es bei den Treffern aus der ersten Halbzeit.