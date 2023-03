Bundesliga: Wird Hertha doch zum „Big City Klub“? Reaktionen auf die Übernahme von 777 Partners

Auch das andauernde Label des „Big City Klub“ ist weiterhin ein Gesprächsthema im Hauptstadtkosmos. Während sich der Verein sportlich und finanziell damit in die Nesseln gesetzt hat und sich aktuell gar im Stadtduell den Köpenicker Unionern geschlagen geben muss, halten einige Fans weiterhin an der Vorstellung fest. , Präsident Bernstein will den Slogan hingegen „beerdigen“.

Hertha ist der siebte Fußballklub, an dem das Unternehmen nun Anteile hält. Die weiteren Klubs: FC Genua in Italien, Vasco da Gama in Brasilien, Standard Lüttich in Belgien, Red Star FC in Frankreich, FC Sevilla in Spanien und Melbourne Victory FC in Australien.