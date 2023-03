BVB befürchtet Verkehrschaos

Borussia Dortmund befürchtet vor dem Bundesliga -Topspiel gegen RB Leipzig am Freitagabend ein Verkehrschaos.

Der ganztägige Warnstreik der Gewerkschaft ver.di werde die An- und Abreise „mit voller Wucht“ beeinträchtigen, schrieb der BVB am Mittwoch und appellierte an alle Fans, sehr früh zum Stadion zu kommen.