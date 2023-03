BVB droht Brandt-Aus für das Derby

Der in dieser Saison überragende Julian Brandt droht für das Bundesliga-Derby von Borussia Dortmund bei Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auszufallen. Der Offensivspieler hatte sich zu Beginn des Champions-League-Spiels beim FC Chelsea (0:2) am Dienstagabend mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Hinterseite des linken Oberschenkels gefasst und um Auswechslung gebeten. Später war sein Oberschenkel bandagiert.