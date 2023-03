Doppelter BVB-Rückschlag! Personal-Entscheidungen für Derby gegen Schalke gefallen

Nach SPORT1 -Informationen hat der unter der Woche erkrankte Marco Reus den Wettlauf mit der Zeit verloren. Der 33-Jährige wird dem BVB am Abend im Duell der Erzrivalen gegen den FC Schalke 04 nicht zur Verfügung stehen.

BVB ohne Reus im Kreativ-Loch

Möglich, dass Flügelflitzer Jamie Bynoe-Gittens für Reus in die Startelf rutscht. Giovanni Reyna wäre ebenfalls ein Kandidat, spielte beim Aus in der Champions League gegen Chelsea in London aber schwach.