Effenberg über Baumgart: "Ich liebe ihn" - Lobeshymnen auf Kult-Trainer im Doppelpass

Mit Schiebermütze auf dem Kopf und in einem Kurzarmshirt steht Kölns Trainer Steffen Baumgart häufig an der Seitenlinie. Mit seinem Aussehen und seiner emotionalen Art ist der Fußball-Lehrer in kürzester Zeit zu einer Kultfigur in der Bundesliga geworden. (Hype um Baumgarts Kult-Mütze)