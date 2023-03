eFootball: RB Leipzig gewinnt Deutsche Meisterschaft

eFootball-Weltmeister Umut Gültekin vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich seinen nächsten Titel gesichert. Der 20-Jährige setzte sich am Sonntag mit den Sachsen im Finale der VBL Club Championship in Köln gegen Hansa Rostock durch und wurde der Favoritenrolle zusammen mit Partner Anders Vejrgang gerecht. Bereits im Vorjahr hatte RB die deutsche Klub-Meisterschaft in der Simulation FIFA gewonnen.

Insgesamt 29 Bundes- und Zweitligisten hatten in der Strassenkicker-Base in Köln um den Großteil des Preisgeldes von 72.500 Euro gekämpft, Leipzig war problemlos bis ins Finale marschiert und setzte sich im Endspiel in beiden Einzel-Duellen durch. Gültekin hatte im Juli des Vorjahres in Kopenhagen die WM-Krone geholt.