Eintracht Frankfurt: Hasebe setzt Karriere fort

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wird der 39-jährige bis mindestens 2024 den Adler auf der Brust tragen.

Im Laufe der kommenden Saison könnte er Rudi Bommer sowie Uli Stein überholen und zum ältesten Eintracht-Profi mit Einsatz in der Bundesliga werden.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich bei der Eintracht ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau Fußball spielen kann und darf. Es ist besonders, mit dann 40 Jahren bei einem so großen und erfolgreichen Club Teil des Teams zu sein. Ich werde weiterhin Verantwortung übernehmen, will Vorbild für unsere jungen Spieler sein und vorangehen“, wurde der 114-malige japanische Nationalspieler in einer Vereinsmitteilung zitiert.