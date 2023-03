Eintracht-Trainer Glasner enthüllt Angebote aus Premier League

Derzeit genießt der 48-Jährige seine aktuelle Aufgabe zu sehr, um sich intensiv mit der Zukunft zu befassen: „Mein Job macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß -vielleicht mache ich mir deshalb so wenig Gedanken darüber, was vielleicht irgendwann mal kommt.“

„Wir sagen immer: Es kommt so, wie es kommt - und das ist auch richtig so. Was ich weiß, ist: Ich möchte nicht, bis ich 65 Jahre alt bin, Trainer sein, wahrscheinlich auch nicht bis 60″, erklärte Glasner.