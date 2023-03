Ex-Bayer-Star Barnetta berichtet von Hoeneß-Anruf

Demnach habe es während seiner Zeit bei Bayer Leverkusen einige Vereine gegeben, die an dem Schweizer interessiert gewesen seien. „Die AS Rom hatte ihr Interesse hinterlegt, auch mit Uli Hoeneß telefonierte ich“, erläuterte Barnetta, der von 2005 bis 2012 für Leverkusen gespielt hatte, im Interview mit Transfermarkt.de . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Langjähriger Leistungsträger in Leverkusen

So blieb Barnetta auf dem Höhepunkt seiner Karriere in Leverkusen und lief am Ende insgesamt 229-mal für die Werkself auf. „Wir hatten damals eine super Truppe mit tollen Menschen, deshalb habe ich nie an einen Wechsel gedacht“, erklärte der mittlerweile 37-Jährige.