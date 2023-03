FC Bayern engagiert sich gegen Hass im Netz - Müller, Sané, Goretzka & Kahn werden deutlich

Den Auftakt macht ein Video, in dem Thomas Müller, Leroy Sané und Leon Goretzka echte Hasskommentare aus dem Netz vorlesen.

Die Aussagen, die die Nationalspieler dabei in dem Video vorlesen, klingen schockierend wie ungeschminkt - manches muss gar mit einem Piepton übertönt werden.

„Halt besser dein unqualifiziertes Maul“. „Früher war es Mia San Mia, heute nur noch Ausländer“. „Ich spucke auf euch, ihr Missgeburten“. „Möge euer Teambus brennen, ihr Versager“, so eine Auswahl der Schmähungen, die nicht mehr hingenommen werden sollen.

Bayern-Star rüsten gegen Hass im Netz

„Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, der als Spieler wiederholt von gegnerischen Fans angefeindet worden war: „Im Netz bleiben diese Hass-Kommentare der Öffentlichkeit oft verborgen. Wir brauchen hier mehr Transparenz.“