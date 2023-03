FC Bayern: Falscher Name! Ex-Talent erzählt kuriose Guardiola-Geschichte

Emre Can, Pierre-Emile Höjbjerg oder Niklas Dorsch hießen Mitspieler, die neben Matthias Strohmaier in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München durch die Schule von Erik ten Hag gingen.

Früheres Bayern-Talent schwärmt von ten Hag

Am 11. März 1994 erblickte er in Dingolfing das Licht der Welt. Über die Stationen 1860 München und FC Augsburg landete der dreimalige U19-Nationalspieler für zweieinhalb Jahre beim FC Bayern.

Warum der VfB gegen Bayern lieber in München spielen würde

Warum der VfB gegen Bayern lieber in München spielen würde

Strohmaier schwärmt, wenn er an die Zeit bei ten Hag in München zurückdenkt: „Alle, mit denen du über die damalige Zeit sprichst, sind sich darüber einig, dass er der Trainer war, der uns am meisten geprägt hat.“