FC Bayern kooperiert mit Los Angeles FC

"Dass die Fußball-WM 2026 zu großen Teilen in den USA stattfindet, wo wir bereits mit einem Büro in New York vertreten sind, macht den Standort Los Angeles zusätzlich attraktiv", führte Kahn weiter aus. Er erwarte "einen Qualitäts- und Nachwuchsschub in der Major League Soccer, der sich positiv auf unsere Partnerschaft auswirkt".

Der FC Bayern unterhält drei Auslandsbüros in New York für den amerikanischen, in Shanghai für den chinesischen und in Bangkok für den südostasiatischen Markt. Die Münchner waren erst im vergangenen Sommer in den USA auf Vorbereitungs- und Werbetour und planen dies auch für dieses Jahr.