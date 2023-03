FC Bayern: Pavard mit besonderer Liebeserklärung an Bayern-Fans - "Ohne sie sind wir nicht viel wert"

In dieser Zeit wurde er dreimal Meister und 2020 DFB-Pokalsieger. Vergoldet wurde diese Saison mit dem Champions-League-Sieg und dem damit verbundenen zweiten Triple-Gewinn der Vereinsgeschichte.

Neben Titeln machen aber vor allem die Fans den Reiz des Vereins aus, wie der 26-Jährige im exklusiven SPORT1 -Interview verriet. Trotz des kalten Wetters beim Bundesliga -Topspiel gegen Union Berlin seien die Fans in die Allianz Arena gekommen und „singen 90 Minuten lang. Das liebe ich“, huldigte er den Bayernfans.

Und in seinen Augen stößt diese Zuneigung auf Gegenliebe. „Ich versuche, meinen Job so gut wie möglich zu machen“, erklärte Pavard und fügte hinzu: „Und ich habe das Gefühl, dass die Fans in München mich dafür respektieren.“