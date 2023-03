Präsident Hainer: "Der FC Bayern ist erneuerbare Energie"

„Ein Experte wie Kylian Mbappé hat nach dem Aus gegen uns gesagt, wir hätten ein Team, das für den Champions League-Sieg geformt ist . Jose Mourinho hätte gern die gleichen Optionen, wie sie unser Kader bietet. Bei allem Respekt vor den anderen Klubs - wir müssen uns vor keiner Mannschaft in Europa verstecken“, sagte Hainer im kicker -Interview.

Allerdings benötige der FC Bayern vor dem anstehenden Viertelfinal-Kracher in der Champions League gegen Englands Topklub Manchester City natürlich auch „das viel zitierte Quäntchen Glück. Da entscheiden Nuancen über das Weiterkommen.“ Aber, so Hainer: „Die heiße Phase beginnt jetzt. Thomas Müller hat gesagt, es wird nicht leicht, den FC Bayern zu schlagen - und genau so müssen wir als FC Bayern auftreten.“